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विधायक के फार्म हाउस में दरिंदगी: केयरटेकर ने एसपी को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की

Vimal Sharma

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:08 AM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:08 AM IST







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हसनपुर के डीडी फार्म हाउस के केयरटेकर ने पुलिसकर्मियों पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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