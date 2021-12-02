Amroha News: सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

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रजबपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर कला गांव में गंभीर यादव का परिवार रहता है। उनकी पत्नी अनीता यादव का आरोप है कि उनके बेटे निशांत की पहचान नैनीताल जिले के जलालीगंजा निवासी बलवीर सिंह और उसके बेटे मनोज कुमार से थी। दोनों ने निशांत को सिंगापुर में अच्छी नौकरी दिलाने की बात कही थी। उनके झांसे में आकर अनीता ने वर्ष 2024 में घर पर एक लाख रुपये नकद दिए। इसके अलावा बेटे के खाते से आरोपियों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से तीन-चार बार में ढाई लाख रुपये भी भेजे गए। कुल 3.50 लाख रुपये देने के बाद वह बेटे के विदेश जाने का इंतजार करती रही। कई महीने बीतने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने दोनों से रकम वापस मांगी। आरोप है कि आरोपी टालमटोल करते रहे। बातचीत के दौरान आरोपियों ने विदेश में नौकरी के नाम पर लोगों से रकम ठगना अपना काम बताया। रकम मांगने पर गालीगलौज और बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अनीता ने बताया कि उन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में बलवीर सिंह और उनके बेटे मनोज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अमरोहा। किसान के बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3.50 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। बाद में न तो नौकरी लगवाई और न रकम लौटाई। मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने नैनीताल निवासी पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।