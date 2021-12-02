फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Chaupala Outpost In-charge suspended for negligence in the investigation of a murderous assault

Amroha News: जानलेवा हमले की विवेचना में लापरवाही पर चौपला चौकी प्रभारी निलंबित

Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Chaupala Outpost In-charge suspended for negligence in the investigation of a murderous assault
अमरोहा। जानलेवा हमले से जुड़े मामले की विवेचना में लापरवाही और नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने के मामले में एसपी लखन सिंह यादव ने गजरौला की चौपला चौकी प्रभारी नवीन भाटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है।
विज्ञापन

चौपला चौकी प्रभारी नवीन भाटी के पास जानलेवा हमले से संबंधित मामले की विवेचना थी। आरोप है कि विवेचना के दौरान लापरवाही बरती गई और नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने चौकी प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।
विज्ञापन

एसपी ने इससे पहले अवैध हथियारों से जुड़े प्राथमिकी की विवेचना में अनियमितताओं के आरोप में बछरायूं थानाध्यक्ष और मलेशिया चौकी प्रभारी को भी निलंबित किया था। एसपी लखन सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि विवेचना में लापरवाही और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मामलों की विवेचना में साक्ष्यों का समुचित संकलन करने तथा आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed