{"_id":"6ac8f47584037aea78018873","slug":"video-video-amatha-ma-haiiva-para-tha-bika-ka-bhaugdhata-tana-yavaka-ka-mata-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अमेठी में हाईवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, तीन युवकों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गौरीगंज के टांडा-बांदा हाईवे पर बनी के पास शुक्रवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के साकरी गांव निवासी अंकित और देशराज के साथ गौरीगंज के विष्णुदासपुर निवासी शुभम की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शिव अखिलेश वर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।

... और पढ़ें