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सीडीओ ने प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के कार्य शीघ्र पूरे कराने को कहा। साथ ही सड़क सुधार कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। स्कूली बसों और वैन के फिटनेस प्रमाणपत्र व जरूरी दस्तावेज की नियमित जांच करने और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर विशेष निगरानी रखने को कहा।उन्होंने सड़क किनारे दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के चालान करने के साथ गलत दिशा से आने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई करने को कहा।बैठक में बस स्टैंड निर्माण, कमरौली क्रॉसिंग के चौड़ीकरण, पोल शिफ्टिंग और पुलिस व एनएचएआई की संयुक्त पेट्रोलिंग पर भी चर्चा हुई। टोल प्लाजा पर क्रेन, कटर और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आबादी वाले क्षेत्रों में ब्लिंकिंग लाइट लगवाने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ महेश बाबू गुप्ता ने बताया कि 29 नवंबर को पुलिस लाइन में वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण के लिए शिविर लगाया जाएगा। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड रमेश चंद्र, एआरटीओ, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।