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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अमेठी संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से सपा को सौंपी गई बताई जा रही 181 सीटों की कथित सूची सामने आने के बाद यहां की पांचों विधानसभा सीटें भी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। सूची में गौरीगंज, अमेठी, तिलोई, जगदीशपुर और सलोन के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की इस दावेदारी के सामने आने के बाद स्थानीय सपा नेताओं ने भी अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति और पिछले चुनावों के प्रदर्शन का हवाला देना शुरू कर दिया है।

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