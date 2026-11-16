Amethi News: रंजिश में दो पक्ष भिड़े, छह गिरफ्तार

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राजबहादुर का आरोप है कि सूरज, ज्ञानवती, अर्चना और सत्यनारायण ने रंजिश में गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की। बचाव में पहुंचे इंदर, चंद्रा, जनकलली और फूलमती को भी पीटा गया। विज्ञापन

वहीं, सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि राजबहादुर, इंदर, सोनू, चंद्रवती, सालनी और दिनेश ने उनकी पिटाई की। बीचबचाव करने पहुंचे सूरज, ज्ञानवती और सूरसती को भी नहीं बख्शा। विज्ञापन विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि राजबहादुर, इंदर, सोनू उर्फ संदीप कुमार, चंद्रावती, लल्ला उर्फ जनकलली और सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया है। सोनू की निशानदेही पर चार और सत्यनारायण के कब्जे से एक लाठी बरामद हुई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। राजबहादुर का आरोप है कि सूरज, ज्ञानवती, अर्चना और सत्यनारायण ने रंजिश में गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की। बचाव में पहुंचे इंदर, चंद्रा, जनकलली और फूलमती को भी पीटा गया।वहीं, सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि राजबहादुर, इंदर, सोनू, चंद्रवती, सालनी और दिनेश ने उनकी पिटाई की। बीचबचाव करने पहुंचे सूरज, ज्ञानवती और सूरसती को भी नहीं बख्शा।क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि राजबहादुर, इंदर, सोनू उर्फ संदीप कुमार, चंद्रावती, लल्ला उर्फ जनकलली और सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया है। सोनू की निशानदेही पर चार और सत्यनारायण के कब्जे से एक लाठी बरामद हुई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

अमेठी सिटी। नया का पुरवा मजरे मोहना गांव में शनिवार को पुरानी रंजिश में राजबहादुर और सत्यनारायण पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर मारपीट में इस्तेमाल पांच लाठियां बरामद की गईं।