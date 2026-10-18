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VIDEO- 2047 तक अखिलेश यादव का गुंडाराज वापस आने वाला नहीं- केशव प्रसाद मौर्य
2047 तक भाजपा की सरकार रहेगी। सपा का गुंडाराज और माफियाराज वापस आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव चाहे जितना प्रयास कर लें उनका प्रदेश में गुंडाराज का सपना पूरा होने वाला नहीं है। विधान परिषद के चुनाव में भाजपा जीत रही है। इसके बाद विपक्ष ईवीएम पर और प्रशासन पर उंगली उठाने का कार्य शुरू कर देगा। उन्होंने कोलकाता में पंडाल में भगदड़ से हुई मौतों पर दुख जताया। मृतक आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
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