प्रयागराज : महाकुंभ के दौरान लगी 76 फीसदी लाइट खराब, फर्म ब्लैक लिस्ट कर 70 लाख जब्त, नगर निगम ने की कार्रवाई

वित्तीय कार्रवाई और अनुबंध का उल्लंघन

नगर निगम ने फर्म की 47,87,611 रुपये की जमानत धनराशि जब्त कर ली है। इसके अतिरिक्त, रखरखाव कार्य के सापेक्ष 22,73,500 रुपये भी जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 70 लाख रुपये की धनराशि जब्त की गई है। फर्म को इस वर्ष 21 अप्रैल, 11 सितंबर और 14 सितंबर को भी नोटिस भेजे गए थे।

दिसंबर 2025 में पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म ने 19 सितंबर को अत्यधिक वर्षा को खराबी का कारण बताया और मरम्मत के लिए 15 से 20 दिन मांगे थे। इसके जवाब में 22 सितंबर को दो सप्ताह में लाइट ठीक करने का अंतिम नोटिस दिया गया लेकिन फर्म ने कोई कार्रवाई नहीं की।

महाकुंभ के दौरान लगाई गई लाइट के रखरखाव में लापरवाही देखने को मिली है। इनमें 76 फीसदी लाइट खराब हो गई हैं। इसके बाद फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के साथ पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा रखरखाव के 70 लाख रुपये भी जब्त कर लिए गए हैं। - साईं तेजा, नगर आयुक्त