जस्टिस सत्यवीर सिंह: जिस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रातें गुजार कर संवारते थे भविष्य, उसी में होगा अभिनंदन

किसान पिता के संस्कार बने जीवन की ताकत

न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह का जन्म अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नहल गांव में हुआ था। उनके पिता मोहन लाल किसान थे और मां पाना देवी गृहिणी थीं। पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने पांचों बेटों को पढ़ाया-लिखाया।



न्यायमूर्ति सिंह अपने पिता की ईमानदारी, मेहनत और धैर्य को जीवन की महत्वपूर्ण सीख मानते हैं। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उनकी यात्रा बताती है कि मजबूत पारिवारिक संस्कार और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं।

शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम मानते हैं न्यायमूर्ति

न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह शिक्षा को सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर जीवन में आगे बढ़ सकें। सर सैयद डे के अवसर पर एएमयू में उनकी मौजूदगी विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरक होगी। जिस परिसर में उन्होंने अपने भविष्य की नींव मजबूत की, उसी परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति शिक्षा, संघर्ष और सफलता के रिश्ते को रेखांकित करेगी। यह अवसर उस विश्वास को भी मजबूती देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, शिक्षा और निरंतर प्रयास से नई राह बनाई जा सकती है।