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रेलवे ग्रुप डी भर्ती (सीईएन 08/2024) में कथित विसंगतियों और कटऑफ अंकों को लेकर अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली कूच और प्रदर्शन की चेतावनी के बाद रेलवे बोर्ड ने पहल करते हुए उच्चस्तरीय समिति प्रयागराज भेजी है। बृहस्पतिवार को कोरल क्लब में समिति और अभ्यर्थियों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच सीधी वार्ता शुरू हो गई है। इस वार्ता पर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि समिति के साथ बातचीत से अभ्यर्थियों की मांगों का कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं।

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