{"_id":"6abf8a6c0b59fac5d603522a","slug":"video-gandhi-and-shastri-jayanti-celebrated-with-reverence-and-dignity-at-patanjali-nursery-school-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पतंजलि नर्सरी स्कूल में श्रद्धा एवं गरिमा के साथ मनाई गई गांधी एवं शास्त्री जयंती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पतंजलि नर्सरी स्कूल, प्रयागराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती श्रद्धा, गरिमा एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात श्रीमती वंदना अग्रवाल ने विषय-प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए दोनों महान नेताओं के जीवन, विचारों एवं आदर्शों पर प्रकाश डाला।

... और पढ़ें