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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Woman climbs water tank, threatens to jump to her death over SDM and Lekhpal.

प्रयागराज : पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, बोली- एसडीएम लेखपाल के नाम पर कूदकर जान दे दूंगी

Fri, 02 Oct 2026 04:01 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Oct 2026 04:01 PM IST
सार

हाईकोर्ट के पास पानी की टंकी पर शुक्रवार को एक महिला चढ़ गई। उसने एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी कि डीएम, एसडीएम, थाने और चौकी का चक्कर लगाते लगाते वह एक साल से परेशान हो गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

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Prayagraj: Woman climbs water tank, threatens to jump to her death over SDM and Lekhpal.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पानी की टंकी पर चढ़ी महिला लाल घेरे में। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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हाईकोर्ट के पास पानी की टंकी पर शुक्रवार को एक महिला चढ़ गई। उसने एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी कि डीएम, एसडीएम, थाने और चौकी का चक्कर लगाते लगाते वह एक साल से परेशान हो गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब वह ऊब गई है और एसडीएम और लेखपाल के नाम पर कूदकर अपनी जान दे देगी। भगवतपुर ब्लॉक में मंदिर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों के यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस उसको समझाने का प्रयास कर रही है। नीचे भीड़ को देखते हुए एकलव्य चौराहे से रूट डायवर्जन कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 

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ग्रामसभा भगवतपुर में मंदिर से जुड़ा है मामला

हाईकोर्ट परिसर के पास शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि महिला ऊपर से कुछ पत्र नीचे  फेंक रही है। इनमें ग्राम सभा भगवतपुर, थाना एयरपोर्ट क्षेत्र के भूखंड प्रकरण और प्राचीन हनुमान मंदिर से जुड़े विवाद का उल्लेख है।

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एक पत्र पर प्रार्थना पूनम दुबे पत्नी ननकू दुबे लिखा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस और अन्य लोग महिला से लगातार बातचीत कर उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उसने  एक  कथित वीडियो भी जारी किया है जिसमें कहा कि वह अधिकारियों के यहां चक्कर काटते-काटते परेशान हो गई है। एसडीएम और लेखपाल के नाम पर वह कूदकर जान दे देगी। हालांकि अमर उजाला इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। 

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