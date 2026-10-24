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सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से ताकत दिखाएगी कांग्रेस
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से सामाजिक सम्मेलन का आयोजन 25 अक्तूबर को सरदार पटेल संस्थान अलोपीबाग में किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जय हिंद, नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना आदि रहेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाना है। साथ ही पिछड़ा वर्ग में अपनी ताकत दिखाना है। इसकी जानकारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी।
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