घर-घर विराजेंगे बाल गणेश, तीन फीट की प्रतिमा पहली पसंद

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दोगुना महंगा हुआ सामान फिर भी 100 से अधिक प्रतिमाओं की बुकिंग गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में घर-घर गणपति स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार श्रद्धालुओं में बाल गणेश स्वरूप की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। कर्नलगंज स्थित अंबा प्रतिमालय में अब तक 100 से अधिक गणेश प्रतिमाओं की बुकिंग हो चुकी है। इनमें घरों में स्थापना के लिए तीन फीट की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है।

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