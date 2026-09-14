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रेलवे : छठ पर्व पर बिहार जाने वाली ट्रेनें दो माह पहले ही फुल, एसी थ्री और स्लीपर में लंबी वेटिंग

Mon, 14 Sep 2026 02:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

इस बार 13 से 16 नवंबर तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व के लिए प्रयागराज से बिहार जाने वाली ट्रेनों में दो महीने पहले ही ‘नो रूम’ के हालात बन गए हैं।

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Trains to Bihar for Chhath Puja fully booked two months in advance; long waiting lists for AC-3 and Sleeper cl
प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों में उमड़ी भीड़। सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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इस बार 13 से 16 नवंबर तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व के लिए प्रयागराज से बिहार जाने वाली ट्रेनों में दो महीने पहले ही ‘नो रूम’ के हालात बन गए हैं। समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, पटना, गया, जोगबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, किशनगंज, सासाराम और गोपालगंज जाने वाली लगभग सभी गाड़ियों में सीटें भर चुकी हैं।

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रामबाग से पटना होकर हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस में 10 से 12 नवंबर के लिए एसी थ्री और एसी टू में नो रूम हो गया है। महानंदा एक्सप्रेस के एसी-टू में जगह नहीं बची है जबकि एसी-थ्री और स्लीपर क्लास में लंबी प्रतीक्षा सूची पहुंच गई है।
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जंक्शन और छिवकी से होकर बिहार के शहरों को जोड़ने वाली 19483 अहमदाबाद-सहरसा, 12562 नई दिल्ली-जयनगर, 11033 पुणे-दरभंगा, 11061 लोकमान्य तिलक-जयनगर, 15232 गोंडिया-बरौनी, 12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी, 22824 भुवनेश्वर राजधानी, 12816 नंदन कानन, 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 12324 बाड़मेर-हावड़ा, 12988 अजमेर-सियालदाह, 12398 नई दिल्ली-गया, 12322 मुंबई-हावड़ा मेल, 12495 प्रताप एक्सप्रेस, 12506 नाॅर्थ ईस्ट और 22406 भागलपुर-गरीबरथ में दिवाली के बाद किसी भी तिथि में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिल रहा है।

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अब तत्काल के साथ सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा

कंफर्म टिकट के लिए जूझ रहे यात्रियों में शामिल मुट्ठीगंज निवासी राहुल कुमार बताते हैं कि उन्हें परिवार के साथ पटना जाना है लेकिन अभी से ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखकर चिंता बढ़ गई है। अब स्पेशल ट्रेनों का ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। वहीं, दारागंज निवासी राजेंद्र मिश्रा कहते हैं कि दरभंगा जाने के लिए कई ट्रेनों में सीट तलाशने की कोशिश की लेकिन हर जगह नो रूम या भारी प्रतीक्षा सूची मिलने के कारण अब उन्हें तत्काल टिकट या स्पेशल ट्रेनों के भरोसे ही रहना पड़ेगा।

पर्व के मौके पर आवश्यकतानुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इस बार भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। कुछ स्पेशल के फेरे बढ़ाए भी गए हैं। - डाॅ. अमित मालवीय, सीनियर पीआरओ, एनसीआर

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