रेलवे : छठ पर्व पर बिहार जाने वाली ट्रेनें दो माह पहले ही फुल, एसी थ्री और स्लीपर में लंबी वेटिंग

अब तत्काल के साथ सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा



कंफर्म टिकट के लिए जूझ रहे यात्रियों में शामिल मुट्ठीगंज निवासी राहुल कुमार बताते हैं कि उन्हें परिवार के साथ पटना जाना है लेकिन अभी से ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखकर चिंता बढ़ गई है। अब स्पेशल ट्रेनों का ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। वहीं, दारागंज निवासी राजेंद्र मिश्रा कहते हैं कि दरभंगा जाने के लिए कई ट्रेनों में सीट तलाशने की कोशिश की लेकिन हर जगह नो रूम या भारी प्रतीक्षा सूची मिलने के कारण अब उन्हें तत्काल टिकट या स्पेशल ट्रेनों के भरोसे ही रहना पड़ेगा।



पर्व के मौके पर आवश्यकतानुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इस बार भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। कुछ स्पेशल के फेरे बढ़ाए भी गए हैं। - डाॅ. अमित मालवीय, सीनियर पीआरओ, एनसीआर