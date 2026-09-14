प्रयागराज : आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, अधिवक्ताओं को सौगात की उम्मीद

सीएम योगी के सोमवार को शहर आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में आयोजित अधिवक्ता अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से लेकर हाईकोर्ट परिसर तक व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 3:45 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे।



कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापसी भी सड़क मार्ग से पुलिस लाइन हेलीपैड तक होगी। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस लाइन में रविवार को पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। प्रयागराज के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस की तैनाती की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत दो डीसीपी और छह डिप्टी एसीपी भी मोर्चा संभालेंगे। पीएसी, आरएएफ और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित प्वाइंटों पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान कुछ मार्गों पर यातायात रोकने या डायवर्जन की योजना बनाई गई है। पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।