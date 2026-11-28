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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, आज और कल सभी बूथों पर चलेगा विशेष अभियान
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, आज और कल सभी बूथों पर चलेगा विशेष अभियान
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अभियान में शामिल होकर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम दर्ज कराने की अपील की है।
एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए संबंधित प्रपत्र भरकर बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करने और मतदाता सूची में पात्र सदस्यों का नाम दर्ज होने की पुष्टि करने की अपील की है।
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