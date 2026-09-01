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एमएनएनआईटी के आईआईएचएमएफ में अपना स्टार्टअप पिच करते उद्यमी

Tue, 01 Sep 2026 11:33 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:33 PM IST
An entrepreneur pitching their startup at MNNIT's IIHMF.
एमएनएनआईटी के आईआईएचएमएफ में अपना स्टार्टअप पिच करते उद्यमी
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