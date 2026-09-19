{"_id":"6aae5384aa4f207e7f0917ae","slug":"video-yapa-bsaka-shakashha-rajaya-matara-sathapa-saha-ka-algaugdhha-aavasa-para-thharana-alga-hataka-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के अलीगढ़ आवास पर धरना, अलग हटके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के अलीगढ़ आवास पर धरना, अलग हटके

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 19 Sep 2026 02:49 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 02:49 PM IST







Link Copied



बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित आवास पर धरना दिया जिसमें मथुरा, कासगंज, बरेली समेत कई जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए और ‘मंत्री जी आपकी तो शादी हो जाएगी हम तो कुंवारे ही मर जाएंगे’ पोस्टर के जरिए उम्र बीतने की पीड़ा जताई। ... और पढ़ें

विज्ञापन