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दादी से लिया मंत्री संदीप सिंह और सौरभ सिंह की होने वाली दुल्हनों ने आशीर्वाद

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:50 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:50 PM IST

कल्याण सिंह की पत्नी यानी व मंत्री संदीप सिंह-सौरभ की दादी रामवती को गोद में उठाकर सगाई समारोह में लाया गया। वहां पर दादी रामवती देवी से मंत्री संदीप सिंह और सौरभ सिंह की होने वाली दुल्हनों ने आशीर्वाद लिया। साथ में परिजन भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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