मंत्री संदीप सिंह के ससुराली परेशान, कह रहे-नहीं है कोई इंतजाम

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अलीगढ़ के तालानगरी मैदान पर हो रही मंत्री संदीप सिंह की सगाई में उनकी मंगेतर मेघना के तारापुर रुदायन गांव के लोग पहुंचे। गांव के रामहरि, करतार सिंह आदि परेशान खड़े दिखे। सभी कह रहे कि इधर-उधर टहला रहे हैं, कोई बता नहीं रहे कहां जाना है। अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। देखिए वीडियो...

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