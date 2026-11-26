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मतदाता सूची में विसंगति, अलीगढ़ का वोट पहुंच गया मेरठ

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 10:10 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 10:10 AM IST







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अलीगढ़ के वार्ड संख्या 68 उस्मान पड़ा क्षेत्र में मतदाता सूची में कई तरह की विसंगतियां लोगों के सामने आ रही है इसको लेकर परेशान हैं। अलीगढ़ का वोट मेरठ पहुंच गया। ... और पढ़ें

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