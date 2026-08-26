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सेल खड़ी मिलाकर बनाया जा रहा था घेबर के लिए खोया, अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 03:20 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 03:20 PM IST







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अलीगढ़ में रक्षाबंधन और अन्य त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिले के कस्बा विजयगढ़ में सेल खड़ी पाउडर को मिलकर तैयार किया जा रहा 1800 कुंतल से अधिक खोया पकड़ा है। यह माल आसपास के जिलों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में भी सप्लाई किया जाता था। ... और पढ़ें

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