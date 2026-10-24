खैर में शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आए आमने-सामने

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खैर के रामश्यामपुरम कॉलोनी के पीछे सैयद बाबा मजार की जमीन पर बुजुर्ग महिला का शव दफनाने को लेकर बृहस्पतिवार को दो पक्ष आमने-सामने आ गए। सूचना पर पुलिस कर्मी पहुंच गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कब्र की खोदाई रुकवा दी गई। परिजन ने शव तकिया मोहल्ला के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया।

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