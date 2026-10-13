कुंवर नगर-बाबा कॉलोनी के लोगों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन

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अलीगढ़ के कुंवर नगर वार्ड 62 और बाबा कॉलोनी वार्ड पांच के लोग सड़क निर्माण न होने से परेशान हैं। वे पांच साल से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर नगर निगम और महापौर से समस्या समाधान की मांग की।

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