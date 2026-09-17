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क्षत्रिय युवा करणी सेना जिलाध्यक्ष सचिन राघव के साथ मारपीट से सवर्ण समाज में आक्रोश

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 17 Sep 2026 05:03 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 05:03 PM IST







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क्षत्रिय युवा करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव के साथ हुई मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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