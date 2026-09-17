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वेलकम टू अलीगढ़: रामघाट रोड पर प्रवेश द्वार का निर्माण शुरू, 2.99 करोड़ होंगे खर्च, दिखेगी शहर की झलक

Thu, 17 Sep 2026 05:34 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 17 Sep 2026 05:34 PM IST
सार

यह प्रवेश द्वार अलीगढ़ की पहचान का आईना होगा। इस द्वार पर ताला और हार्डवेयर उद्योग, यहां की समृद्ध संस्कृति और शहर के सामाजिक ताने-बाने की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।

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Construction of entrance gate on Ramghat Road in Aligarh
नगर नगम द्वारा प्रस्तावित वेलकम टू अलीगढ़ द्वार - फोटो : नगर निगम

विस्तार
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अलीगढ़ शहर की सुंदरता और पहचान को चार चांद लगाने के लिए नगर निगम ने रामघाट रोड पर ताला नगरी के पास एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इस परियोजना को वेलकम टू अलीगढ़ थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिससे शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को एक सुखद अहसास होगा।

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प्रवेश द्वार के साथ-साथ सड़क किनारे आधुनिक लैंडस्केपिंग, ग्रीन बेल्ट और एक शानदार सेल्फी पॉइंट भी विकसित किया जाएगा। 2.99 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रवेश द्वार अलीगढ़ की पहचान का आईना होगा। इस द्वार पर ताला और हार्डवेयर उद्योग, यहां की समृद्ध संस्कृति और शहर के सामाजिक ताने-बाने की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीटी रोड महरावल पर भी वेलकम टू अलीगढ़ का दूसरा प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। इसका काम भी अंतिम चरण में है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि प्रवेश द्वार बन जाने से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और बाहर से आने वाले व्यापारियों को अलीगढ़ की ऐतिहासिक और औद्योगिक विरासत की एक अनूठी झलक देखने को मिलेगी। इस विकास कार्य से स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों में भी काफी उत्साह है।
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अलीगढ़। शहर की सुंदरता और पहचान को चार चांद लगाने के लिए नगर निगम ने रामघाट रोड पर ताला नगरी के पास एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इस परियोजना को वेलकम टू अलीगढ़ थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिससे शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को एक सुखद अहसास होगा।
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प्रवेश द्वार के साथ-साथ सड़क किनारे आधुनिक लैंडस्केपिंग, ग्रीन बेल्ट और एक शानदार सेल्फी पॉइंट भी विकसित किया जाएगा। 2.99 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रवेश द्वार अलीगढ़ की असली पहचान का आईना होगा। इस द्वार पर ताला और हार्डवेयर उद्योग, यहां की समृद्ध संस्कृति और शहर के सामाजिक ताने-बाने की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।


इसके अलावा जीटी रोड महरावल पर भी वेलकम टू अलीगढ़ का दूसरा प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। इसका काम भी अंतिम चरण में है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि प्रवेश द्वार बन जाने से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और बाहर से आने वाले व्यापारियों को अलीगढ़ की ऐतिहासिक और औद्योगिक विरासत की एक अनूठी झलक देखने को मिलेगी। इस विकास कार्य से स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों में भी काफी उत्साह है।

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