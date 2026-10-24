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इंजीनियर एमके जी मेमोरियल ट्रॉफी में विश्व भारती पब्लिक स्कूल-संत फिदेलिस स्कूल के बीच मैच

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 24 Oct 2026 01:21 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 01:21 PM IST







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अलीगढ़ के विश्व भारती पब्लिक स्कूल में इंजीनियर एमके जी मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। आज विश्व भारती पब्लिक स्कूल और संत फिदेलिस स्कूल खुशखबर खेड़ा की टीम के बीच मैच हुआ। ... और पढ़ें

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