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एएमयू में सजेगा कला का अनूठा संसार, 25 नवंबर से ‘आर्ट बेलेजा 2.0’ का आगाज

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 02:54 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 02:54 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का ललित कला विभाग 25 नवंबर को कला के विविध रंगों से सराबोर होगा। विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सह उत्सव ‘आर्ट बेलेजा 2.0’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल की झलक देखने को मिलेगी। ... और पढ़ें

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