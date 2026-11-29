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अलीगढ़। महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सहारनपुर मंडल के नाम रहा। सहारनपुर ने एकतरफा अंदाज में खेलते हुए मेरठ मंडल को 49-25 के बड़े अंतर से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दोनों टीमों के बीच जीत का अंतर 24 अंकों का रहा। मुकाबले की शुरुआत से ही सहारनपुर के खिलाड़ियों ने आक्रामक तेवर दिखाए। रेडरों ने एक के बाद एक सफल रेड कर अंक बटोरे और मेरठ की टीम पर दबाव बनाए रखा। सहारनपुर की रक्षापंक्ति ने भी शानदार तालमेल दिखाते हुए मेरठ के रेडरों को रोकने में कामयाबी हासिल की। पूरे मैच में सहारनपुर का दबदबा कायम रहा। मेरठ की टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सहारनपुर के खिलाड़ियों के सामने उसकी एक न चली। अंततः सहारनपुर ने 49 अंक हासिल कर 24 अंकों के बड़े अंतर से खिताबी जीत दर्ज की।

49-25 से दर्ज की शानदार जीत, रेडरों और रक्षापंक्ति का पूरे मैच में रहा दबदबा