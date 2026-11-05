एएमयू में मतदान खत्म, समर्थकों संग कला संकाय पहुंचे प्रत्याशी, जमकर छोड़े पटाखे

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का मतदान समाप्त होते ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नोमान अशरफ और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी एमन हफीज खान अपने समर्थकों के साथ कला संकाय के सामने पहुंच गए। यहां समर्थकों ने जमकर पटाखे छोड़े और जश्न मनाया। मतदान खत्म होने के बाद परिसर में प्रत्याशियों के समर्थकों की सक्रियता और उत्साह चर्चा का विषय बना रहा।

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