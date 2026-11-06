एएमयू छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट घोषित

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आठ साल के बाद छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो गए। जिसमें अध्यक्ष नोमान अशरफ, पहली महिल उपाध्यक्ष नशरा नईम व मानद सचिव मोहम्मद हमदान ने जीत हासिल की। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने मतदान और मतगणना के बारे में विस्तार से बताया ...

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