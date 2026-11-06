Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:59 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:59 AM IST
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दिवाली मेला
मैरिस रोड : शहनाई मैरिज हॉल में दिव्यांगजन दिवाली मेला सुबह 10 बजे।
दंगल
सासनी गेट : अखाड़ा तुरैयाशाह की ओर से माहेश्वरी इंटर काॅलेज में दंगल का आयोजन दोपहर 12 बजे।
लोकार्पण :
लाइट डेकोरेशन : सेंटर पॉइंट पर सजावट व लाइट डेकोरेशन का लोकार्पण शाम 05.30 बजे।
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मैरिस रोड : शहनाई मैरिज हॉल में दिव्यांगजन दिवाली मेला सुबह 10 बजे।
दंगल
सासनी गेट : अखाड़ा तुरैयाशाह की ओर से माहेश्वरी इंटर काॅलेज में दंगल का आयोजन दोपहर 12 बजे।
लोकार्पण :
लाइट डेकोरेशन : सेंटर पॉइंट पर सजावट व लाइट डेकोरेशन का लोकार्पण शाम 05.30 बजे।