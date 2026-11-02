{"_id":"6ae86f24a0d06d5a0f095e9c","slug":"video-eemaya-athhayakashha-patha-ka-paratayasha-abthal-vahatha-sa-btacata-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"एएमयू अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब्दुल वहीद से बातचीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याल छात्रसंघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब्दुल वहीद ने यूनियन के लिए छात्रों के फंड के बारे में जानकारी न देने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट...

... और पढ़ें