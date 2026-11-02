एएमयू छात्रसंघ चुनाव: यूनियन हॉल की छत से गूंजेगा जेन-जी का एजेंडा, 22 हजार मतदाता, 13 मतदान केंद्र

एएमयू कोर्ट सदस्य के नामांकन निरस्त होने पर भड़के प्रत्याशी, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

एएमयू छात्रसंघ चुनाव के साथ कोर्ट सदस्य पद के नामांकन निरस्त होने का विवाद भी गरमा गया है। नामांकन खारिज होने से नाराज छात्र मोहम्मद सलमान ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोमवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस समय तक उनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया तो सभी प्रभावित प्रत्याशी हाईकोर्ट जाएंगे और कोर्ट का चुनाव नहीं होने देंगे। मोहम्मद सलमान ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं।



वह वरिष्ठ छात्र हैं और लगातार विद्यार्थियों के मुद्दे उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले दिन प्रत्याशी के पर्चे को वैध बताया जाता है और अगले ही दिन उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। आखिर किसके दबाव में यह सब हो रहा है? गय्यूम हुसैन ने भी आरोप लगाया कि उनका नामांकन जानबूझकर निरस्त किया गया है। वहीं, सोनपाल सिंह ने यूनिवर्सिटी के नियमों के समान रूप से लागू होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो नियम छात्रों पर लागू किए जा रहे हैं, यदि वही नियम प्रोफेसरों और कर्मचारियों पर लागू कर दिए जाएं तो आधे से अधिक लोग यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएंगे। छात्रों ने हंगामा भी किया।



22 हजार मतदाता चुनेंगे अगुवा, पांच रंग में होंगे मतपत्र

एएमयू छात्रसंघ चुनाव का मतदान पांच नवंबर को होगा। करीब 22 हजार मतदाता अपना अगुवा चुनेंगे। 13 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि 23 हजार मतदाता पत्र छपेंगे। चुनाव में 65 मत पेटिकाएं इस्तेमाल की जाएंगी। हर मतदान केंद्र पर पांच-पांच मत पेटिकाएं होंगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कैबिनेट और एएमयू कोर्ट सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए मत डाले जाएंगे।



पांच नवंबर को सुबह नौ बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम पांच बजे तक चलेगा। एनआरएससी क्लब में सात बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। चुनाव में मतदानकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई जाएगी, जिसमें शिक्षक से लेकर कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस की भी मदद लेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब के अनुसार, चुनाव संपन्न कराने के लिए 60 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई, जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। पांचों पदों के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग रंग के मत पत्र होंगे।