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अंतर-महाविद्यालय क्रिकेट: आरएमपीएसयू ने जामिया उर्दू को 121 रनों से हराया, कृष्णकांत ने झटके तीन विकेट

Mon, 02 Nov 2026 05:17 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 02 Nov 2026 05:17 PM IST
सार

आरएमपीएसयू ने 20 ओवर में 200 रन का मजबूत स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जामिया उर्दू कॉलेज की टीम विश्वविद्यालय के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। जामिया उर्दू कॉलेज टीम 79 रन पर पूरी तरह आउट हो गई।

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RMPSU beats Jamia Urdu by 121 runs in inter-college cricket
विजेता आरएमपीएसयू टीम - फोटो : विवि

विस्तार
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राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस क्रिकेट टीम ने अंतर-महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। उन्होंने जामिया उर्दू कॉलेज को 121 रनों के बड़े अंतर से हराया। 

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विश्वविद्यालय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 200 रन का मजबूत स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए जामिया उर्दू कॉलेज की टीम विश्वविद्यालय के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। जामिया उर्दू कॉलेज टीम 79 रन पर पूरी तरह आउट हो गई। कप्तान अर्पित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन का अर्धशतक जड़ा। रिहान खान, निशांत शर्मा, कृष्णकांत और इमरान खान ने बेहतरीन गेंदबाजी की। कृष्णकांत ने एक ही ओवर में तीन विकेट झटके।
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टीम की इस जीत पर प्रशिक्षक डॉ. तहसीन मोंडल और डॉ. अवधेश कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुशासन, कठिन परिश्रम और आपसी समन्वय सफलता के प्रमुख आधार हैं। 

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