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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय: इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लैब में देर रात लगी आग, दो दमकलों ने पाया काबू

Mon, 02 Nov 2026 10:05 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 02 Nov 2026 10:05 AM IST
सार

एएमयू की इंजीनियरिंग लैब में देर रात आग लग गई। दो दमकल गाड़ियां वहां पहुंची। आग लगने का कारण और नुकसान अभी स्पष्ट नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया।

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Fire breaks out at AMU engineering lab late night
जलकर राख हुई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लैब - फोटो : विभाग

विस्तार
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( एएमयू ) की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लैब में रविवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस लाइन और बन्नादेवी फायर सर्विस स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

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बन्नादेवी फायर सर्विस ऑफिसर संजीव सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

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