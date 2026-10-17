डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए अलीगढ़, सपा पर जमकर साधा निशाना

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यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अलीगढ़ आए। डीएस डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव सेमी फाइनल है। उन्होंने विगत सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार का था नारा, जो हो खाली प्लाट, वह हमारा। सपा अब अपने नाम पर चुनाव लड़ने से भी डर रही है, इसलिए पीडीए के नाम का इस्तेमाल कर रही है।

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