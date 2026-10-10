चंडौस रामलीला मंच पर विवाद, पुलिस ने संभाला

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9 अक्तूबर को कस्बा चंडौस में रामलीला मंच पर मैजिक शो के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर विवाद करने वालों को निवारक अभिरक्षा में लिया। रामलीला कार्यक्रम सुचारु रूप से चला। साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई जारी है और मौके पर शांति है। यह जानकारी क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने दी।

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