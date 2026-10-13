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बारिश से भीगा धान, अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में आए किसानों ने बयां की अपनी वेदना
अलीगढ़ जिले की मंडियों में धान खरीद की धीमी रफ्तार के बीच सोमवार सुबह हुई बारिश ने किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ा दी है। उठान नहीं होने के कारण मंडियों में खुले में पड़ा हजारों मीट्रिक टन धान बारिश में भीग गया। धनीपुर मंडी प्रशासन ने धान की अधिक आवक होने व उठान न होने से पैदा हो रही परेशानी को देखते हुए मंगलवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। रिपोर्टर रिंकू शर्मा की रिपोर्ट...
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