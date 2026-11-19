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अतरौली में देवोत्थान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को देवोत्थान है। लोग पूजा-अर्चना के लिए गन्ना और सिंघाड़े खरीदकर घर ले जा रहे हैं। बाजारों में गन्ना और सिंघाड़े की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। शुक्रवार से ही शादी-विवाह भी शुरू हो जाएंगे, जिसे लेकर लोगों में उत्साह है।

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