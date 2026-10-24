{"_id":"6adc6968eca60eca38000098","slug":"video-ataral-ma-sapa-bhajapa-karayakarata-vavatha-ka-vadaya-aae-samana-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतरौली में सपा-भाजपा कार्यकर्ता विवाद के वीडियो आए सामने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अतरौली में एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान शुक्रवार को अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर सपा और भाजपा समर्थक आमने-सामने आ गए। दोपहर करीब तीन बजे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और पूर्व मंत्री राजवीर सिंह के मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। वीडियो बनाने को लेकर हुई कहासुनी देखते-ही-देखते हाथापाई में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। घटना के बाद सपा समर्थक थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की।

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