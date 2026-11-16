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अमर उजाला म्यूजिकल नाइट के लिए यह बोले अलीगढ़ मेयर व ओजोन सिटी जीएम

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:59 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:59 PM IST







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अलीगढ़ में गायक अमित मिश्रा की म्यूजिकल नाइट आयोजित की गई। अमित मिश्रा के गीतों पर अलीगढ़वासी जमकर झूमे। युवाओं ने मोबाइल टॉर्च जलाकर डांस किया। देर रात तक म्यूजिकल नाइट चली। हर गीत पर तालियां गूंजती रहीं। ... और पढ़ें

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