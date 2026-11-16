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Aligarh News: शहर में आज

Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
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city programme
कार्यक्रम में शामिल महिलाएं। स्रोत : स्वयं
सोना 1,43000
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चांदी 1,90000
सूर्योदय 06.39
सूर्यास्त 05.26
अधिकतम 28.6
न्यूनतम 18.8
सुबह कोहरा और धुंध छाने की संभावना
शिक्षकों की वार्ता
बीएसए कार्यालय : मानदेय वितरण में देरी की समस्या दूर कराने के लिए शिक्षक संघ की बीएसए से वार्ता सुबह 11 बजे
डांडिया रास महोत्सव
खैर रोड : सामप्रिय एकता ग्रुप की ओर से दीपावली एवं डांडिया रास महोत्सव शाम सात बजे
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