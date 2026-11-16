Aligarh News: शहर में आज

विज्ञापन



चांदी 1,90000

सूर्योदय 06.39

सूर्यास्त 05.26

अधिकतम 28.6

न्यूनतम 18.8

सुबह कोहरा और धुंध छाने की संभावना

शिक्षकों की वार्ता

बीएसए कार्यालय : मानदेय वितरण में देरी की समस्या दूर कराने के लिए शिक्षक संघ की बीएसए से वार्ता सुबह 11 बजे

डांडिया रास महोत्सव

खैर रोड : सामप्रिय एकता ग्रुप की ओर से दीपावली एवं डांडिया रास महोत्सव शाम सात बजे

सोना 1,43000