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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हॉल की चल रही रंगाई-पुताई

Mon, 12 Oct 2026 09:26 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:26 PM IST
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हॉल की चल रही रंगाई-पुताई
2018-19 के बाद एएमयू छात्रसंघ चुनाव होने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हॉल को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। हॉल की रंगाई-पुताई शुरू हो गई है।
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