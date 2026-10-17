{"_id":"6ad354da5c833782cf006b99","slug":"video-algaugdhha-masalma-yanavarasata-ka-sara-sayatha-da-ka-jhalkaya-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद डे की झलकियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद डे की झलकियां
एएमयू संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती यानी सर सैयद डे आज मनाया गया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह , विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के प्रधानाचार्य रियर एडमिरल एस. एम. उरूज अतहर रहे। गुजरात के केपी समूह के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि बतौर शामिल हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।