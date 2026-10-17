अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद डे की झलकियां

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एएमयू संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती यानी सर सैयद डे आज मनाया गया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह , विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के प्रधानाचार्य रियर एडमिरल एस. एम. उरूज अतहर रहे। गुजरात के केपी समूह के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि बतौर शामिल हुए।

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