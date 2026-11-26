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अलीगढ़ में पद्मश्री जफर इकबाल, बोले- हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए करना होगा बहुत काम

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 04:13 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 04:13 PM IST







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अलीगढ़ में पद्मश्री जफर इकबाल से हॉकी को लेकर अमर उजाला की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए अभी काफी काम करना बाकी है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे हॉकी का प्रदर्शन नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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