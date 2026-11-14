अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह के सगाई समारोह की झलकियां

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यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती व मंत्री संदीप सिंह की मेघना व उनके छोटे भाई सौरभ की अंतरा के साथ सगाई का कार्याक्रम अलीगढ़ के तालानगरी स्थित मैदान पर चल रहा है। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर और आासपास सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध है।

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