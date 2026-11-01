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अलीगढ़ में लगा विधिक सहायता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का मेगा शिविर

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:48 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:48 PM IST







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यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को कान्हा वन अतिथि गृह में ‘न्याय चला जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें वृहद विधिक सहायता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का मेगा शिविर लगा। जिला न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ... और पढ़ें

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